Kayseri’nin Develi ilçesinde 1975 yılından beri sanayide emek veren, sayısız çırak yetiştirip onları birer usta yapan Hikmet Ekit Usta; Develi Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından 2025 yılında ’Yılın Ahisi’ seçildi.

Yılın ahisi seçilen Hikmet Usta mesleği; ilk okul çağından itibaren babası Mashar Usta’nın yanında çırak olarak başlayarak öğrendi. Sadece bir meslek erbabı değil, aynı zamanda bir geleneğin, bir mirasın da taşıyıcısı olan Hikmet Ekit’in; 1975’ten bu güne kadar da elinden geçen çırakların sayısı belli değil. Kimileri bugün kendi dükkanının başında bir esnaf, kimi başka bir şehirde mesleğini icra eden başarılı bir sanayici, kimi ise Hikmet Usta’nın öğretilerini kendi çıraklarına aktaran yeni bir usta olarak hayatına devam ederken Hikmet Usta; çıraklarına sadece anahtarı nasıl tutacaklarını, vidayı nasıl sıkacaklarını öğretmekle kalmamış, onlara insan ilişkilerini, iş ahlakını ve hayatta ayakta durmanın yollarını da gösterdi.

Hikmet Usta’dan bu günün genç ustalarına uzanan bu sanayi mirası, Develi’nin ekonomik ve sosyal dokusunun vazgeçilmez bir parçası olarak yerini koruyor.