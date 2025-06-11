Hatay’da bir sürücünün mola vererek defalarca drift attığı anlar kameraya yansıdı.

Samandağ ilçesinde gece saatlerinde yolu boş bulan cip sürücüsü drift atmaya başladı. Bir süre drift atan ve ardından araçların gelmesiyle mola veren sürücü yeniden drift atmaya başladı. Zaman zaman kontrolü kaybetme noktasına gelen sürücünün kendi canını ve çevrede park halinde olan araçları hiçe sayarak drift attığı anlar anbean kameraya yansıdı. Bir süre drift atan cip sürücüsü, trafikteki diğer araçların sürücülerinin tepkisi sonrası bölgeden ayrıldı.