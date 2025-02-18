Edirne'nin Keşan ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarında 2024 yılında gerçekleştirilen asayiş olayları değerlendirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da Adli Kolluk Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleşti.

Düzenlenen toplantıya, Keşan Cumhuriyet Başsavcısı Hilal Bozdağ, Keşan Cumhuriyet Savcıları Taylan Demir, Muhammed Fatih Akyol, Lütfullah Karakaya ve Ayşe Gül Akhan, Keşan İlçe Emniyet Müdür V. 2. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın, Keşan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Gökhan Çam, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığında görevli adli kolluk sorumluları ve görevlileri katıldı.

Adli kolluk birimleri ile savcılık arasındaki koordinasyonun çok önemli olduğunu ifade eden Bozdağ, soruşturmaların daha etkin ve hızlı bir şekilde tamamlanmasını, vatandaşlara nezaketle ve sabırla davranılmasını, vatandaşların bekletilmeden ilgili işlemlerin hızlı bir şekilde yerine getirilmesini, delillerin bir an evvel toplanmasının adaletin hızlı ve doğru şekilde tecelli etmesinde önemli olduğunu dile getirerek, bu süreçte vatandaşların hak kaybına uğramaması ve adalet duygusunun zedelenmemesi için alınacak tedbirler ile soruşturmalarda dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgi verdi.

BOZDAĞ 2024 YILI İLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

2024 yılı içerisinde Adliyede 7 Cumhuriyet Savcısı, 5 Asliye ve 1 Ağır Ceza Mahkemesiyle yoğun bir yıl geçirdiklerini, toplam 6438 soruşturma dosyasına bakıldığını ve 6312 dosyayı karara bağladıklarını, ilçede en çok işlenen suçlar arasında dolandırıcılık, uyuşturucu kullanımı, hırsızlık, alkollü araç kullanımı, ruhsatsız silah taşımacılığı, kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarının yer aldığını, Uyuşturucu kullanımında 2023 yılına göre artış olduğunu, buna karşın hırsızlık olaylarında %25 azalma olduğunu, 2024 yılı içerisinde 447 tutuklama, 365 adli kontrol tedbiri uygulandığını belirten Bozdağ, kolluk görevlileri ile birlikte uyum içerisinde çalışarak, adli işlemlerin daha hızlı ve verimli hale getirilmesinde işbirliğinin önemine dikkat çekti.

MUSTAFA YALÇIN 2024 YILI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMEDE BULUNDU

Toplantıda Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce 2024 yılı içerisinde; Ruhsatsız ateşli silah ele geçirilmesinde bir önceki yıla göre artış gösterdiklerini, yakalanan şahıslarda bir önceki yıla göre 278 artış gösterilerek 1.411’e ulaşıldığını, Uyuşturucu madde ele geçirilmesinde bir önceki yıla göre kilo bazlı maddelerde 15.923,4 gram artış göstererek 17.462,67 grama ulaşıldığını; adet bazlı uyuşturucu maddelerde ise 2.527 adet artış göstererek 7.787 adete ulaşıldığını belirterek, kolluk birimlerinin faili meçhul olayların aydınlatılması ve suçla mücadelede adliye ile birlikte işbirliği içerisinde olduklarını belirtti.

Keşan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gökhan Çam ise, yakalanan şahıslarda bir önceki yıla göre 134 artış göstererek 529’a ulaşıldığını, yine bir önceki yıla göre uyuşturucu madde ve ruhsatsız ateşli silah ele geçirilmesinde, olayların aydınlatılıp faillerin belirlenmesinde artış gösterdiklerini, bunun yanı sıra yaz mevsiminde yazlık bölgelere tatilcilerin gelmesi ile birlikte yoğun nüfus artışının yaşandığını ve asayişi sağlama noktasında da üstün gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Katılımcıların dile getirdikleri talep ve sorunlar ile çözüm yolları not alınarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduktan sonra, başarılı çalışmaların devam etmesi temennisiyle toplantı sona erdi.