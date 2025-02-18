Mersin Emniyet Müdürlüğünce çocukların güvenliğini artırmak ve bilgilendirmek amacıyla düzenlenen ’Trafik Güvenliği’ eğitimleri sürüyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Mersin Spor Lisesi, Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi, Barbaros İlkokulu ve Yalınayak Şehit Remzi Mercan İlkokulunda trafik güvenliği bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Emniyet personeli tarafından öğrencilere yönelik güvenli geçiş noktaları, kaldırımda uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, paten veya bisiklet kullanırken uyulması gereken kurallar, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanımının önemi, okul ve yaya geçitleri kullanımı gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Mersin Emniyeti Müdürlüğünün öğrencilerin trafik kuralları konusunda bilinçlenmelerini sağlamak ve güvenli bir trafik ortamında yetişmeleri için eğitim çalışmalarının süreceği bildirildi.