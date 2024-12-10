2025 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, sahasında karşılaştığı Almanya temsilcisi SSC Palmberg Schwerin’i 25-17, 25-23 ve 25-18’lik skorlarla 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmanın başından sonuna kadar takım oyununu her sette arttıran ve hücum organizasyonu ve etkili servisleriyle rakip üzerindeki baskıyı maç boyunca koruyan turuncu-beyazlılar, 25-17, 25-23 ve 25-18’lik skorlarla karşılaşmayı 3-0 kazanarak 2025 CEV Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükseldi.

Aldığı 13 sayıyla Yaprak Erkek, karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçilirken, 22 sayı bulan Tijana Boskovic, karşılaşmanın kazanılmasında önemli rol oynadı.

Hatayspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı Hatayspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

Hakemler: Kovar Vlastimil, Pedro Lopes Pinto

Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Hande, Rettke, Boskovic, Yaprak, Jack-Kısal Simge (L), Naz, Aybüke

SSC Palmberg: Antunovic, Hölzig, Keene, Dambrink, Kokram, Stuut, Llabres (L), Kohn, Savelkoel, Grozer, Wolowicz

Setler: 3-0 (25-17, 25-23, 25-18)

Süre: 81 dakika (26, 30, 25)

Kaynak: iha