Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı sahilinde, Gökhan S. (40), henüz bilinmeyen bir sebeple aralarında tartışma çıkan şahıs tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Gökhan S. altına alındı. Yararalının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.