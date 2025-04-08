Düzce Belediyesi’nin nihai faydalanıcı olduğu ve AB Hibe Fonu’ndan destekli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın USOP uygulaması çerçevesinde yürütülen Düzce Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi’nin (SKUp) 2 yıllık araştırma, strateji geliştirme ve sonuç raporları Düzce Belediye Meclisi’nde üyeler ile paylaşıldı.

Düzce Belediyesi’nin faydalanıcı olduğu en yüksek bütçeli projelerden biri olan ve büyükşehirler dışında il belediyeleri bazında ilk ve tek olma özelliği taşıyan Düzce Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi SKUp’ta çalışmalar sona erdi. 9 Nisan’da yapılacak kapanış toplantısı öncesinde proje süresince yapılan çalışmalar ile çözüm önerileri Düzce Belediye Meclis Üyeleri ve basın mensupları ile paylaşıldı.

Proje Takım Lideri Bas Govers’in yaptığı sunum öncesinde söz alan Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, Düzce’nin il ölçeğinde olmasına rağmen bu projede yer aldığını ve yapılan çalışmaların başarıya ulaştığını anlatarak şunları söyledi: "Türkiye’de örnek teşkil eden bir proje üzerinde çalıştık. Normalde bu proje büyükşehirler için hazırlanan bir proje, bu açıdan biz ülke çapında ilke imza attık. Hatta biz bu başarımız ile gelecekte aynı uygulamayı yapacak belediyeler için de danışman olacağız. Bugün de 2 yıllık süreçte hangi çalışmaları yaptık, ne gibi sonuçlar elde ettik sizinle paylaşacağız. Buraya gelerek toplantımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum" dedi.

"30 yıldır bu işi yapıyorum"

Proje Takım Lideri Bas Govers şehirlerin sürdürülebilir kentsel hareketliliklerinin inşa edilmesi konusundaki tecrübesini aktardığı konuşmasında Düzce’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "30 yılı aşkın süredir böyle projeleri başka yerlerde de yürüttüm, Belçika’da Hollanda’da. Bu projeye geçen yıl ocak ayında başlamıştık. Formüller geliştirdiğimiz bu projeyi de sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Projeye katkı veren herkese de teşekkür ediyorum. Kısaca bu projede yaptıklarımızı anlatmak istiyorum. Skup projesi 4 farklı aşamada gerçekleşti. Sunumda sizinle alanların tamamını öğreneceksiniz. Bu projenin uygulaması uzun süre alacak önce onu bilmek lazım, alınan kararların uygulama süresi 15 yılı bile alabilir ancak bu kararlar ve uygulamalar şehrin belki de 100 yılını etkileyecektir."

Proje 4 hedefe odaklandı

Proje uygulama paydaşlarının eğitimleri, kurum içi düzenlemeler ve öneri toplantıları kapsamında projenin odaklandığı 4 temel hedefe yönelik çalışmalar yürütüldü. Canlı, sürdürülebilir, adil ve kolay erişilebilir bir şehir inşa edilebilmesi için önce yapı taşları belirlendi ve bu kapsamda şehir merkezi başta olmak üzere Düzce’nin mevcut durumu çok yönlü olarak incelendi. Araç parklanma, bisiklet kullanımı, yaya ulaşımı ve toplu ulaşım güzergahlarının şimdiki durumları raporda ayrıntılı olarak yer alırken şehirde ulaşılması gereken ortak noktaların yeniden düzenlenmesi gerektiği vurgulandı.

Hareketlilik stratejisi dikkat çekti

Şehir merkezinde hareketliliği, daha verimli, daha az karbon salımlı ve daha konforlu hale getirecek önerilerin sıralandığı sunumda verimli ve çekici merkezler, güvenli ve cazip bisiklet kullanımını teşvik, güçlü hiyerarşiye sahip araç ağı ve yürünebilir mahalleler önerileri meclis üyelerine anlatıldı.

Tedbirler açıkça sıralandı

Proje uygulama aşamasında Düzce’nin gelecek 50 yıllık ulaşım hareketliliğine katkı sağlayacak tedbirlerin aktarıldığı sunumda yayalaştırmanın yaygınlaşması, bisiklet kullanımında güvenlik altyapısının tamamlanması, geliştirilmiş büyük toplu taşıma koridorlarının inşası ve araç kullanımının şehir merkezi dışında bırakılması önerildi. Meclis üyelerinin sorularının da cevaplandığı toplantı sunumun tamamlanması ile sona erdi.