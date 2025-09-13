DÜZCE(İHA) – Düzce Namık Kemal İlkokulu öğrencileri ‘Benim okulum geleceğe çare’ diyerek Yeşil Vatan içi 207 fidanı toprakla buluşturdu.

Düzce Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Yeşil Vatan için okul bahçesine 200 fidan diken Namık Kemal İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleriyle bir araya gelerek onları tebrik etti. "Yeşil Vatan Her Çocuk Bir Fidan" kampanyası kapsamında öğrenciler okul bahçesinde 200 fidanı toprakla buluşturdu. İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın adına 7 fidan bağışında bulundu.

Emrullah Aydın "Minik ellerin diktiği her fidan; geleceğe umut, doğaya nefes oldu. Çocuklarımızın çevreye kattığı bu değer, yarınlara bırakılacak en kıymetli mirastır" diyerek teşekkür etti.