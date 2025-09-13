Düzce Belediyesi tarafından ‘Temiz Şehir Düzce’ sloganı altında başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, köşe bucak temizlik yapıyor.

Düzce Belediyesi, şehir merkezi genelinde ‘Temiz Şehir Düzce’ sloganı altında başlattığı ve mücavir alan içerisinde yer alan tüm bölgeler nezdinde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bu kapsamda hafta başından itibaren Bahçeşehir Bölgesine topyekun çıkarma yaptı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hem temizlik hareketini şehrin geneline yaymak hem de çevre ve temizlik konusunda toplumsal farkındalığı arttırmak adına saha çalışmalarına devam ediyor.

Şehrin her kesiminden vatandaşının büyük destek verdiği ‘Temiz Şehir Düzce’ hareketinin yönlendirilmesi noktasında planlı ve programlı şekilde hareket eden müdürlük, rutin temizlik çalışmalarını aksatmadan yerine getirirken, hafta başından itibaren de Bahçeşehir Bölgesinde köşe bucak temizlik çalışmasına başladı.

Kepçe, kamyon, mobil yıkama araçları ve süpürgeci ekipleriyle birlikte Bahçeşehir Bölgesinde bulunan tüm mahallelere, park ve yeşillik alanlara çıkarma yapan müdürlük, kaldırımların süpürülerek yıkanması, hafriyat atıklarının toplanması, parkların temizlenmesinin yanı sıra genel temizlik çalışmalarını da eş zamanlı olarak gerçekleştirdi.