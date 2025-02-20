DÜZCE(İHA) – Düzce’de etkili olması beklenen kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitime tabi köylerden gelen öğrencilere 20 Şubat 2025 günü okullar tatil edildi.

Düzce’de etkili olması beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitime ara verildi. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada "Yaşanan olumsuz hava şartlarının ulaşımda oluşturabileceği risk ve tehlikeler nedeniyle taşmalı eğitime tabi köylerden gelen öğrencilerimiz için 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim öğretime ara verilerek idari izinli sayılmaları kararlaştırılmıştır" denildi.

Çilimli ilçesinde okullar tatil

Çilimli Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda okulların tatil edildiği duyuruldu. Açıklamada "İlçemiz genelinde etkisi devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla 20 Şubat 2025 Perşembe günü ilçemiz genelinde eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.