Düzce’de kanalizasyon hatlarına gelişi güzel atılan atıklar, altyapının tıkanmasına neden oluyor. Son dönemde artan tıkanıklıkları gidermek amacıyla yoğun bir çalışma yürüten Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, vatandaşları kanalizasyon hatlarına yalnızca uygun atıkların atılması konusunda duyarlı olmaya çağırıyor.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, vatandaşların sağlıklı bir altyapı hizmeti alabilmesi için özverili çalışmalarına devam ediyor. Hizmet alanı içerisindeki 63 mahallede yapılan yoğun çalışmalarla şikâyetler kısa sürede gideriliyor. Ancak, bazı vatandaşların kanalizasyon hattına gelişi güzel atıklar atması, suyun akışını engelleyerek şebekenin tıkanmasına yol açıyor.

Suda erimeyen atıklar şebekeye zarar veriyor

Kanalizasyon hattına atılan ıslak mendil, tuvalet kağıdı, cam ve metal parçalar, inşaat atıkları, poşetler, saçlar ve toprak gibi malzemeler, tıkanıklığa sebep olarak olumsuz sonuçlar doğuruyor. Suda erimeyen ve suyun akışını engelleyen bu maddeler, atıksu borularına ve arıtma sistemine de büyük zararlar veriyor. Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri ise sorunlara kısa sürede müdahale ederek, kanalizasyon şebekesinin düzgün işlemesini sağlıyor.

“Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz”

153 Beyaz Masa Birimi üzerinden gelen talepler ve şikâyetlere istinaden, 2-8 Aralık tarihleri arasında 250 kanal açma ve 150 fosseptik kuyusu çekimi gerçekleştiren Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, altyapı sisteminin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Yapılan uyarıda, “Kanalizasyon hatlarına atılacak yanlış atıklar, yalnızca tıkanıklığa yol açmakla kalmayıp, çevre kirliliğine de neden olmaktadır. Bu nedenle atıkların sadece belirlenen alanlara atılması, hem çevreyi korumak hem de altyapıyı sağlıklı tutmak açısından büyük önem taşımaktadır. Altyapı sistemlerimizin daha verimli çalışabilmesi için vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını önemle rica ediyoruz” denildi.