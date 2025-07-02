Düzce Belediyesi, vatandaşların mezar bilgilerine hızlı ve kolay erişimi için Mezarlık Bilgi Sistemi’ni tamamen yeniledi. Bilgisayar ve mobil cihazlardan kullanılabilen sistemde, mezar konumu harita ve yol tarifiyle gösteriliyor.

Düzce Belediyesi tarafından vatandaşlara daha hızlı, doğru ve kolay hizmet sunmak amacıyla yenilenen Mezarlık Bilgi Sistemi (MEBİS) kullanıma açıldı. Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Eyüp Yurdakul, yenilenen MEBİS hakkında açıklamalarda bulundu. Vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda sistemi baştan sona yenilediklerini ifade eden Yurdakul, MEBİS’in artık hem bilgisayar hem de mobil cihazlardan erişilebilir hale geldiğini söyledi.

Harita ve yol tarifi özelliğiyle kolay ulaşım

MEBİS sayesinde vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarının mezar bilgilerine bilgisayar, Android ve iOS cihazlar üzerinden kolayca ulaşabildiklerini ifade eden Yurdakul, "Sistem üzerinden ad-soyadı ile kabir sorgulama, mezar konum bilgisi, mezarlık haritası, defin işlemleri, mezarlık adabı gibi birçok bilgiye erişim sağlanabiliyor" dedi.

Yeni sistemde vatandaşların, sorgulanan kabrin yerini harita üzerinden görebileceğini, detaylı yol tarifi ve konum bilgilerine ulaşabileceğini dile getiren Yurdakul, böylece sıkça karşılaşılan "mezar yerini bulamama" sorununun ortadan kaldırılmış olduğunu kaydetti.

Günlük ve geçmişe dönük vefat bilgileri

Yeni MEBİS sistemi ile güncel vefatların görüntülenebildiğini, ayrıca geçmişe dönük cenaze bilgilerinin sorgulanabilir hale geldiğini anlatan Yurdakul, "Böylece vatandaşlarımız, yakınlarının defin tarihleri, mezar yerleri ve ilgili diğer bilgilere istedikleri zaman ulaşabiliyor" diye konuştu.

Tüm mezarlıklar kayıt altında

Mezarlık haritalarının da yenilendiğini ve belediye sınırları içerisindeki tüm mezarlıkların ayrıntılı bir şekilde görüntülenebildiğini belirten Mezarlıklar Müdürü Eyüp Yurdakul, sistemde mevcut mezar yerlerinin dolu-boş durumu, ada-parsel numaraları ve adres bilgilerinin de yer aldığını söyledi.

Sistemde ayrıca kabir ziyareti yapacak vatandaşlara yönelik mezarlık adabı, ziyaretin önemi, defin süreci, gerekli belgeler, cenaze taşıma şartları, aile kabristanlığı satın alma süreci gibi birçok bilgilendirici içerik de sunuluyor.

7/24 ücretsiz cenaze hizmeti

Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü olarak; şehir içi ve şehir dışı cenaze nakli, cenaze yıkama ve kefenleme, mezar kazımı, mezar yeri temini gibi işlemlerin tamamen ücretsiz olarak sunulduğunu hatırlatan Yurdakul, "Mahalle sınırları içinde Alo 188 Cenaze Hizmetleri Hattı haftanın her günü 24 saat, resmi ve dini bayram günleri de dahil olmak üzere kesintisiz hizmet vermekte, bir vefat durumunda ücretsiz aranarak cenaze ve defin işlemlerine ilişkin yardım alınabilmektedir. Vatandaşlarımızın acılı günlerinde yanlarında olarak daha hızlı ve doğru hizmeti vererek acılarını bir nebze de olsa hafifletmek ilkemizdir" dedi.