Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce kahverengi kokarca zararlısına karşı çiftçileri bilgilendirmek amacıyla toplantı yapıldı.

Beyköy Belediyesi Toplantı Salonu’ndaki toplantıda zararlının Düzce’de tarımsal üretimi tehdit edecek düzeyde yayılım göstermesi nedeniyle üreticilere yönelik farkındalığın artırılması ve etkin mücadele yöntemlerinin uygulanması hedeflendi. Özellikle fındık başta olmak üzere birçok meyve ve sebze ürününde kalite ve verim kayıplarına neden olan kahverengi kokarcanın biyolojisi, zarar şekli ve mücadele yöntemleri hakkında üreticilere detaylı bilgi verildi. Teknik personel, zararlının tespit edildiği alanlarda biyoteknik ve kimyasal mücadele yöntemlerinin doğru zamanda ve etkili şekilde uygulanmasının önemini vurguladı.

Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, "Kahverengi kokarca, bölgemizde hızla yayılmakta ve üreticilerimizi ciddi ekonomik kayıplarla karşı karşıya bırakmaktadır. Bu nedenle 15 Mayıs itibarıyla bahçelerde kimyasal mücadele sürecine başlanması büyük önem arz etmektedir. İl Müdürlüğü olarak çiftçilerimizin her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca, sahada yapılacak ilaçlama uygulamalarıyla ilgili takvim ve dikkat edilmesi gereken hususlar da paylaşıldı. Üreticilerin soruları teknik personelce yanıtlandı.