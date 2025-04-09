Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yılın ilk çeyreğinde 16 bin 388 ton evsel atık toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.

Düzce Belediyesi, 2025 yılının ilk çeyreğinde kentin temiz olması için onlarca ton atığı toplayarak geri dönüşüme gitmesini sağladı. 24 saat esasına göre çalışma gerçekleştiren Temizlik İşleri Müdürlüğü, ‘Temiz Şehir Düzce’ noktasında mesaisine devam ediyor. Şehrin cadde ve sokaklarını yıkama çalışmalarını aksatmadan sürdüren müdürlük, 2 adet yol yıkama aracı ile iki vardiya halinde mesai yapıyor. 4 kişiden oluşan pazaryeri temizlik ekibi ise haftalık olarak 56 bin metrekarelik alanın yıkanmasına ön ayak oluyor.

Günlük 70 ton atık toplandı

Hizmet alanı içerisinde çevreye ve boş alanlara gelişi güzel atılan bahçe atıkları ve eski eşya ve moloz atıkların düzenli olarak toplanmasını da sağlayan müdürlük, bu kapsamda ilk 3 aylık dönemde ortalama günlük 70 ton atığı bertaraf etti. 63 mahalle geneline yayılan bütüncül temizlik anlayışı içerisinde merkezi mahalleler ve nüfus yoğunluğu fazla olan mahalleler de hafta da bir; diğer mahallelerde ise iki hafta da bir olmak suretiyle detaylı temizlik çalışması yaparken, sosyal hayatın önemli parçalarından biri olan parklarda her gün temizlik çalışması yürütüp, büyük parklarda sürekli temizlik personeli bulundurarak parkların ve sosyal alanların temiz tutulmasını sağlıyor.

Bin 434 kişi şikayet etti

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün talimatları ile geçtiğimiz yıl başlanan cami temizliği kapsamında 3.tur çalışmalarını sürdüren müdürlük, ilk 3 aylık süreçte 90 cami temizliği gerçekleştirilmesine katkı sağlarken, bin 434 şikayet ve talebe müdahale eden ekipler, 770 litrelik 23 adet galvaniz çöp konteynerinin dağıtılmasını ve mevcut 123 çöp konteynırının da tamiratını gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi, çevrenin ve toprağın kirletilmemesi için başlattığı sıfır atık projesine de büyük önem veriyor. Geçtiğimiz yıl mahallelere konuşlandırılan 4 adet mobil atık getirme merkezinde 3 ay içinde 29,5 ton ambalaj atığı toplandı. Ayrıca Düzce’nin dört bir yanında oluşturulan atık pil toplama noktalarından 120 kilogram atık pil toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Elektrikli ve elektronik atık toplama merkezlerinden de 80 kilogram atık toplayarak lisanslı geri dönüşüm tesislerinde ekonomiye kazandırıldı.

Sıfır Atık Projesi kapsamında 2022 yılında hayata geçirilen projeyle hem doğanın hem de çevre ve insan sağlığının korunarak, tüketicilerin bilinçlendirilmesi hedefiyle şehir merkezinde bulunan 10 eczane içerisinde oluşturulan toplama noktalarından elde edilen 220 kg atık ilaç bertarafa gönderildi.

150 öğrenci ile buluşuldu

Düzce Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü, atıkların kontrolü, israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması ve sıfır atık ile daha yaşanabilir bir dünya için il genelindeki okullarda etkinlik gerçekleştirerek sıfır atık eğitimleri kapsamında 3 ay içinde 150 öğrenci ile bir araya geldi.