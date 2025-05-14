Düzce Sağlık Müdürlüğünü bağlı Atatürk Devlet Hastanesi, çocuk sağlığı alanında önemli bir hizmeti daha halkla buluşturuyor. Çocuklarda Skolyoz ve Pelvik Taban Rehabilitasyon ünitesi, Muncurlu’da hizmete açılıyor.

Düzce’de sağlık hizmetlerine bir yenisi daha eklendi. Atatürk Devlet Hastanesine yeni kurulan Çocuklarda Skolyoz ve Pelvik Taban Rehabilitasyon ünitesiyle omurga eğriliği (skolyoz) ve idrar/gaita kontrol sorunları (inkontinans) yaşayan çocuk hastalara yönelik, ameliyatsız tedavi seçenekleri sunulacak. Ünitede; ortopedi, çocuk sağlığı, fizyoterapi, rehabilitasyon ve psikolojik danışmanlık birimleri birlikte çalışarak, hastalara bütüncül bir yaklaşım ile sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor.

Çocuklarda Skolyoz ve Pelvik Taban Rehabilitasyon Ünitesi, Düzce’de bu alanda duyulan önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Uzman kadrosu ve multidisipliner tedavi yaklaşımıyla hem erken tanı hem de etkili tedavi süreçleri sağlanacak.