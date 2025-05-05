Düzce’de bir haftada yapılan denetimlerde aranan 74 şahıs gözaltına alınırken, 22 kişi ise tutuklandı.

Düzce’de polis ve jandarma ekiplerince suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda ekiplerce son bir haftada yapılan uygulamada 26 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda araması bulunan 74 kişi gözaltına alınırken, 22 kişi adli makamlarca tutuklandı.

Yapılan denetimlerde 4 kurusıkı, 2 tabanca, 4 kesici-delici alet, 1 av tüfeği ve 32 mermi ele geçirildi.