Düzce’de 76 bin 838 öğrenci, karne heyecanı yaşadı. Bir yıllık emeklerinin karşılığını alan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu.

2024 2025 eğitim öğretim yılı Düzce’de okullarda yapılan karne törenleri ile sona erdi. 400 eğitim kurumunda düzenlenen törenlerle 76 bin 838 öğrenci ve 5 bin 539 öğretmen 80 gün sürecek yaz tatiline başladı.

Karnelerini alan öğrenciler öğretmenlerine, okullarına ve arkadaşlarına mutlu ama buruk şekilde veda etti.

Yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü bşlayacak.