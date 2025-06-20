Bitlis’in Ahlat ilçesinde 12 bin 169 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Ahlat’ta 2024-2025 eğitim öğretim yılının tamamlanması nedeniyle Şehit Eren Öztürk İlkokulu’nda karne töreni düzenlendi. Düzenlenen karne törenine Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün ve şube müdürleri katıldı. Kaymakam Bingöl ve beraberindekiler ziyaret ettikleri sınıfta, öğrencilere karne ve çeşitli hediyeler dağıttı. Öğrencilere iyi tatiller dileyen Kaymakam Bingöl ve beraberindekiler, toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.