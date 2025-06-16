Düzce Üniversitesi bilimsel araştırmalar ve teknolojik gelişmeleri destekleme vizyonu doğrultusunda önemli bir başarıya daha imza attı. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü ile Araştırma Dekanlığı’nın ortak çalışmalarıyla hazırlanan "Milli Teknoloji Atölyeleri Proje Desteği" başvurusu, TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kurul onayı alarak desteklenmeye hak kazandı.

TÜBİTAK 4003-T Milli Teknoloji Atölyeleri Destek Programı kapsamında desteklenen proje ile Düzce Üniversitesi bünyesinde modern, kapsamlı ve çok disiplinli bir teknoloji atölyesi kurulması planlanmaktadır. Kurulacak olan atölye, öğrenci ve akademisyenlerin araştırma-geliştirme faaliyetlerini destekleyecek; girişimcilik ve inovasyon çalışmalarına zemin hazırlayacak; öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen teknoloji yarışmalarına etkin şekilde hazırlanmalarına, öğrenci ve araştırmacılara yönelik uygulamalı eğitim programları düzenlenerek teorik bilginin pratikle bütünleştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Proje kapsamında, atölyenin kurulumu için gerekli olan makine, ekipman ve teknik donanım temin edilerek atölye, başta mühendislik ve fen bilimleri olmak üzere farklı disiplinlerde uygulamalı çalışmalara imkân tanıyacak şekilde donatılması planlanmaktadır. TÜBİTAK tarafından sağlanan bu destekle Düzce Üniversitesi, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna katkı sunmaya devam ederek; bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda bilimsel ve teknolojik gelişmelere öncülük ederek genç yeteneklerin gelişimine önemli katkılar sağlamayı hedeflemekte.