Düzce Üniversitesi tarafından Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "1. Uluslararası Enerji Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Konferans Salonu’nda programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Azerbaycan’ın enerji alanında önemli üniversitelerinden Mingeçevir Devlet Üniversitesi ile yapışan iş birliğinde, 1. Uluslararası Enerji Çalıştayı’nın düzenlenmesi kararını aldıklarını ifade etti. Ülkelerin gücünün, enerji teknolojilerindeki gücüyle yakından ilgili olduğuna dikkat çeken Rektör Sözbir, Düzce Üniversitesi’nin sıralamalarda enerji alanında iyi bir noktada ve bilimsel altyapısının güçlü olduğunu vurgulayarak, Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Merkezi kurduklarını da belirtti. Kardeş ülke Azerbaycan’la iş birliklerini de daha da geliştirmek istediklerinin altını çizen Sözbir, programın verimli ve hayırlı olmasını temenni etti.

Programa çevrim içi olarak katılan Mingeçevir Devlet Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Anar Eminov, programda hem organizatör hem de katılımcı olarak yer almaktan onur duyduklarını belirterek Rektör Sözbir’e teşekkür etti. Azerbaycan’ın bölgenin en önemli petrol ve doğalgaz üreten ülkelerinden biri olduğuna değinen Doç. Dr. Anar Eminov, gerek Haydar Aliyev’in gerekse İlham Aliyev’in öncülüğündeki enerji projelerinin büyük kazanımları olduğuna işaret etti. Düzce Üniversitesi ile Mingeçevir Devlet Üniversitesi arasındaki yakın ilişkileri ve iş birliğini daha da artırmak istediklerini dillendiren Eminov, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa çevrim içi olarak bağlanan Ontario Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer ise yeni enerji çözümleri ve sürdürülebilirlik üzerine bir sunum gerçekleştirdi. İnsanlığın; temiz hava, temiz gıda, temiz su ve temiz enerji olmak üzere 4 ana ihtiyacı olduğunu dile getiren Prof. Dr. İbrahim Dinçer, enerji denkleminde fosil kaynaklar, nükleer ve yenilenebilir enerjinin yer aldığını sözlerine ekledi.

Karbon çağı kapanıp hidrojen çağı açılıyor

Nükleer enerjinin temiz enerji olduğunu belirten Dinçer, nükleer enerjinin sadece elektrik enerjisi üreten bir kaynak olmadığını, atoma şekil verme kabiliyeti kazandırdığını da ifade etti. Covid sürecinin, karbon çağının kapanıp hidrojen çağının açıldığı bir süreç olduğunu yüksek sesle vurgulayan Dinçer, hidrojen enerjisi teknolojisi ekosistemi kurup bu teknolojiyi geliştirmenin önemi üzerinde durdu. İbrahim Dinçer geliştirdikleri akıllı şehir modeli ve indeksi hakkında bilgiler paylaşarak sözlerini sonlandırdı.

Zengin içerikli bilimsel sunumlar

Açılış ve protokol konuşmalarının ardından programın çalıştay bölümüne geçildi. Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk’ün moderatörlüğündeki birinci panele; SCHMID –PEKİNTAŞ Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Olcay, ASHRAE Turkish Chapter Başkan Yardımcısı ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Bıyıkoğlu ile Biasis Enerji Müdürü Doç. Dr. Fatma Gül Boyacı San konuk oldu. Özhan Olcay, bağımsız bir ekonomi için yerli ve milli kaynakları kullanmanın önemini belirterek bunun yolunun da yenilenebilir enerji kaynaklarından geçtiğini söyledi. Prof. Dr. Atilla Bıyıkoğlu, Ashrae’nin tanıtımını yaparak sürdürülebilir faaliyet alanlarından söz etti. Doç. Dr. Fatma Gül Boyacı San ise küresel boyutta karbon salınımı ve hidrojen gereklilikleri üzerinde durdu.

Küresel Ölçekte Sürdürülebilir Enerji ve Enerji Teknolojileri ile Güncel Gelişmeler Paylaşıldı

Düzce Meslek Yüksekokulu’ndan Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Yıldız’ın moderatörlüğündeki ikinci panelde; Mingeçevir Devlet Üniversitesi’nden Sürekli Gelişim ve Bölgeler İnovasyonlar Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Asım Memmedov, Makine Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mahir İsmayilov, Enerji Bölümü’nden Dr. Liliya Süleymanova ile Arş. Gör. Elsever Caferli sunumlarını paylaştı. Panelde küresel gelişmelerin enerji piyasalarına yansımaları konuşuldu ve Azerbaycan’ın enerji politikalarından bahsedildi.

Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Etem Gürel’in moderatörlüğündeki üçüncü panelde; Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Özdemir, Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ebru Arıcı ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin sunumlarıyla programa katkı sağladı. Ebru Arıcı, Türkiye’deki rüzgar enerjisi kapasitesinden bahsederken, Prof. Dr. Engin Özdemir akıllı şebeke sistemleri, Prof. Dr. Mehmet Şahin ise enerji türleri ve nükleer enerji sistemleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Bulut’un moderatörlüğündeki dördüncü ve son panelde ise Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Öztop,yenilenebilir enerji teknolojilerinde araştırma ve geliştirme çalışmaları, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Yeşilata, ısıl güneş enerjisi alanında yenilikçi uygulamalar, Uluslararası Hidrojen Enerjisi Birliği (IAHE) Başkanı ve Mali İşler Müdürü Dr. Ayfer Veziroğlu hidrojen enerji trendleri hakkında sunumlarını gerçekleştirdi. Uluslararası Enerji Çalıştayı; çeşitli disiplinlerden akademisyenleri, araştırmacıları, bilim insanlarını ve mühendisleri bir araya getirerek küresel ölçekte sürdürülebilir enerji ve enerji teknolojileri alanında güncel gelişmelerin paylaşılmasına ve farklı bakış açıları geliştirilmesine büyük katkı sağladı.