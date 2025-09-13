Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi ve iklim elçisi Ömer Berat Otlu, iklim değişikliğiyle mücadelede gençlerin sesi olma yolunda önemli bir adım atarak, Türkiye’nin en prestijli gençlik iklim etkinliklerinden biri olan LCOY Türkiye 2025’te (Yerel Gençlik İklim Konferansı) hem katılımcı hem de organizasyon ekibi üyesi olarak görev almaya hak kazandı.

Gençlerin iklim eylemine katılımını teşvik eden ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP) hazırlık niteliği taşıyan LCOY, bu yıl Konya’da 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı, UNICEF Türkiye destekleriyle İklim Elçileri tarafından organize edilen konferansta; paneller, atölyeler ve gençler tarafından hazırlanacak Ulusal Gençlik Bildirisi yer alacak. Türkiye genelinden 18–30 yaş arası gençlerin katılımına açık olan etkinlikte, iklim değişikliğiyle mücadeledeki kararlılığını ve liderlik potansiyelini bir kez daha gözler önüne seren Ömer Berat Otlu, hem etkinlikte Düzce Üniversitesi’ni ve Düzce’yi temsil edecek hem de konferansın sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için organizasyon komitesinde görev alacak.

Düzce Üniversitesi Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği (DÜSİD) Koordinatörü Doç. Dr. Yaşar Selman Gültekin, öğrencinin bu başarısından büyük bir gurur duyduklarını belirterek, LCOY Türkiye 2025’te edineceği bilgi ve deneyimlerin, ilerleyen süreçte çevre projelerinde ve liderlik rollerinde kendisine değerli katkılar sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

DÜSİD Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör. Özcan Akın ise iklim elçisine bu önemli görevinde başarılar dileyerek, elde ettiği bu çifte görevin, diğer öğrencilere de ilham kaynağı olacağını vurguladı.

Düzce Üniversitesi, bölgesel ve ulusal misyonları doğrultusunda iklim değişikliği ile mücadelede genç liderlerin yetişmesine katkı sağlamaya ve sürdürülebilir gelecek vizyonuyla çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.