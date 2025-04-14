Düzce, Kaynaşlı'da Kurugöl Parkı'nda mangal yaparken ormandan gelen sesle irkilen gençler, yaklaşık 2-3 aylık bir yavru ayıyla karşılaştı. Yavru, çevreyi inceleyerek ormana dönerken gençler bu anı kaydederek sosyal medyada paylaştı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki Kurugöl Parkı, hafta sonu doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen bir grup gencin ilginç bir deneyimine ev sahipliği yaptı. Mangal yapmak için parka gelen gençler, hazırlık yaptıkları sırada ormanlık alandan gelen bir sesle irkildi.



Kısa süre sonra ağaçların arasından çıkan, yaklaşık 2-3 aylık olduğu tahmin edilen yavru bir ayı, piknik alanına doğru ilerledi.

Şaşkına dönen gençler, yavru ayının bir süre çevreyi incelemesini izledi. Küçük ayı, daha sonra ormana geri döndü.

Gençler, beklenmedik karşılaşmayı cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Olay sırasında kısa süreli bir panik yaşansa da herhangi bir yaralanma olmadı.

Piknikçiler, doğayla iç içe geçen bu anı unutulmaz bir deneyim olarak nitelendirdi.