DÜZCE(İHA) – Düzce İl Genel Meclisi (İGM), il encümen üyeleri ve komisyon üyeleri seçimi yapıldı. Encümen üyeliğine Dursun Albayrak, Ziya Denizgez ve Ahmet Alkan seçildi.

İGM, Nisan ayı üçüncü birleşimi Meclis Başkanı Fazlı Koç başkanlığında yapıldı. İl Genel Meclisi encümen ve ihtisas komisyon üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. Bir yıl süreyle görev yapmak üzere İl Genel Meclis üyeleri arasında kapalı zarf usulü yapılan seçimde Dursun Albayrak, Ziya Denizgez ve Ahmet Alkan il encümen üyeliğine seçildi.

Ardından ise komisyon üyeliği seçimine geçildi. Plan ve Bütçe Komisyonuna; Hasan Aktürk, Özgür Ören, Fazlı Koç, Ömer Yaman ve

Cengiz Örnek.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna; Şükrü Sert, Furkan Çavuş, Musa Birdal, Asım Keleş, Ömer Yıldırım, İsmail Akalın ve Ümit Tekel.

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu; Oğuzhan Küçük, Mustafa Özlü, Dursun Albayrak, Nazmi Çakıroğlu ve Musa Yirmibeş.

Çevre ve Sağlık Komisyonu; Necmi Işık, Ahmet Alkan, Ziya Denizgez, Burhan Ustabaş ve Musa Yirmibeş.

Gençlik Spor Turizm, Köye Yönelik Hizmetler ve Tarım Komisyonu; Sefa Uçar, Mustafa Özlü ve Nazmi Çakıroğu seçildi.

Seçimlerin ardından Meclis Başkanı Fazlı Koç hayırlı olması temennisinde bulundu.

Meclis ihtisas komisyonlarından gelecek raporların görüşülüp karara bağlanması maddesinde de Köye Yönelik Hizmetler ve Tarım Komisyon ile Doğal Afetler İçme Suları ve Yol Ağı Tespit Komisyonu ortak raporu komisyon başkanı Musa Birdal, Çevre ve sağlık Komisyon raporu komisyon üyesi Şükrü Sert tarafından meclise sunuldu. Raporlar oy birliği ile kabul edildi.