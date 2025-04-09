Bölge üniversitelerinin paydaşlığıyla düzenlenecek Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF’25), genç yetenekleri iş dünyasıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ilk kez 2019 yılında başlatılanı Bölgesel Kariyer Fuarları, her geçen yıl kapsamını genişleterek bugün 13 ayrı merkezde düzenleniyor. Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF) ise bu vizyonun önemli bir parçası olarak ilk kez 2022 yılında Samsun’da gerçekleştirilmişti. Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, üniversitelerin yalnızca bilgi üreten değil; aynı zamanda gençleri hayatın içinde donanımlı bireyler olarak yetiştiren kurumlar olduğunu vurgulayarak, "Bölgesel kariyer fuarları, öğrenciler ile iş dünyası arasında nitelikli ve sürdürülebilir bağlar kuran bir köprü vazifesi görüyor. Öğrencilerimiz, bu sayede teorik bilgiyle sahadaki gerçekliği birleştirme fırsatı buluyor; sektör temsilcileriyle birebir temas kurarak kariyerlerini daha sağlam temeller üzerine inşa edebiliyorlar" dedi.

"Yatırımlarla Samsun, yazılım ve üretim üssüne dönüşecek"

"Kariyerin İçin Bir Başlangıç Noktası: Harekete Geç!" sloganıyla yola çıkan OKAF’25’in tanıtım toplantısında konuşan Rektör Aydın, fuarın temel amacının gençleri iş dünyasının dinamik aktörleriyle buluşturmak, onları gerçek fırsatlarla tanıştırmak olduğunu belirterek, "Bu yıl, 170’in üzerinde kurum ve firma, 70’ten fazla sponsorla çok daha kapsamlı bir organizasyon planlandık. 2024’ten aldığımız güçle bu yıl daha dinamik, daha yenilikçi bir içerikle sahnedeyiz. Gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkarmak ve onlara yön vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yılki fuarda birçok öncü kuruluşumuzun yanı sıra, Cherry Otomotiv’in kuracağı dev üretim tesisi; istihdamdan Ar-Ge’ye, mühendislikten yazılıma kadar birçok alanda yepyeni fırsatlar doğuracaktır. Keza Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.’nin (MKE) bölgemize kazandıracağı stratejik tesisler, savunma sanayiinde uzmanlaşmak isteyen gençlerimiz için benzersiz bir gelişim zemini sunacaktır. Baykar Teknoloji’nin Samsun’a taşıyacağı yüksek teknoloji ve ileri mühendislik altyapısı, şehrimizi yazılım ve üretim üssüne dönüştürecektir" diye konuştu.

OKAF’25’in, yalnızca bir kariyer fuarı olmanın ötesinde; öğrencilere ve mezunlara, geleceğin iş gücü için gerekli olan yetkinlikleri kazandırmayı hedefleyen detaylı bir platform olarak öne çıktığına değinen Rektör Aydın, dijital beceriler, yapay zeka, büyük veri analizi ve dijital pazarlama gibi günün ve yarının ihtiyaç duyduğu alanlarda da özel atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacağının altını çizdi.

Fuar, SAMÜ ev sahipliğinde; Amasya Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi’nin katılımıyla 14-15 Nisan’da Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak.