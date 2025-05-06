Düzce Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı ilk oturumunda 26 gündem maddesi görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi. Yüksek katlı binalardaki su basıncı sorununu çözmek amacıyla su deposu ve hidrofor sistemlerinin kurulması için Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye protokol yetkisi verildi. Ayrıca 2025 yılı evsel atık tarifelerinde değişiklik yapılması ve ticari alanların genişletilmesine yönelik kapsamlı imar düzenlemeleri, meclis toplantısının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Düzce Belediye Meclisi Mayıs ayı birinci birleşimi Meclis Başkanı Av. Ali Dilber başkanlığında yapıldı. Bir önceki birleşime ait meclis tutanak özetinin oylanması sonrası gündem maddelerine geçildi. 26 gündem maddesinin ele alındığı toplantıda, 2024 yılı idarenin bütçe kesin hesabı Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. İl Murakabe Heyeti ve Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi’ne 5 üye ve 5 yedek üye seçimi konusu ise görüşülmek üzere Hukuk Komisyonu’na gönderildi.

Su deposu ve hidrofor sistemi için yetki verildi

Mecliste, Düzce genelinde özellikle yüksek katlı binalarda yaşanan su basıncı yetersizliği sorununa çözüm amacıyla su deposu ve hidrofor sistemlerinin kurulmasına yönelik çalışma da ele alındı. Düzce Belediyesi yetki alanındaki yaklaşık 98 bin aboneye 7/24 kesintisiz içme suyu temini hedefiyle başlatılan çalışma kapsamında; sistemle ilgili başvuru şartları, ödeme yöntemleri ve tarafların sorumluluklarını düzenleyen protokolün Düzce Belediyesi ile Yapı Sanatları Esnaf Odası arasında imzalanabilmesi için Belediye Başkanı Özlü’ye yetki verilmesi teklifi, oy çokluğu ile kabul edildi.

Ticari Plaka ve Durak Çalışma Yönetmeliği ile Seyahat Kartları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair teklifler de Hukuk Komisyonu’na havale edildi. Ayrıca, bazı imar adalarında açık ve kapalı çıkmaların nasıl uygulanacağına dair kriterlerin belirlenmesi konusu da İmar Komisyonu’na gönderildi.

Başkan Özlü’ye, AKSA Düzce Ereğli Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’de aksi yönde karar alınıncaya kadar yönetim kurulu üyeliğine aday olma, seçme ve seçilme yetkisi verilmesi teklifi de oy çokluğu ile onaylandı.

2025 yılına ilişkin evsel katı atık bedellerinde tarife değişikliği yapılması teklifi, esnaf odaları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yeniden değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

İmar planında değişiklik yapılmasına yönelik önemli bir gündem maddesi de meclis toplantısında yer aldı. Buna göre, Düzce’de 20 metre ve üzeri genişlikteki yolların cephe aldığı parsellerin, ticari alan olarak yeniden düzenlenmesi hedefleniyor. Bu düzenlemeyle, zemin katı işyeri olarak yapılaşmasını tamamlamış parsellerin bulunduğu alanlarda ticari süreklilik sağlanması, ticaret-konut karmaşasının önlenmesi ve şehircilik ilkeleri doğrultusunda plan bütünlüğünün korunması amaçlanıyor.

Bu kapsamda; şehir genelinde birçok cadde ve sokakta yer alan konut alanı niteliğindeki parsellerin ticaret alanına dönüştürülmesine yönelik

1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları ile plan açıklama raporları Belediye Meclisi’ne sunuldu. Söz konusu gündem, detaylı incelenmek üzere İmar Komisyonu’na havale edildi.

İmar Komisyonu’na havale edilen diğer gündem maddeleri arasında trampa işlemleri, yapı nizamı değişiklikleri, yol düzenlemeleri ve imar planı değişikliklerine yönelik itirazlar da yer aldı.