DÜZCE(İHA) – Düzce’de Kestane Gal arısı zararlısına karşı bu yıl 80 bin adet gallerden üretilen yararlı böcekler kestane ormanlarına salınacak.

Kestane gal arısı zararlısı ilk olarak 2021 yılında Düzce ormanlarında görülmeye başladı. Bölgesel yayılım gösteren gal Arısıyla biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulan laboratuvarda son 2 yıldır gal arısının yırtıcısı olan "Torymus Sinensis" türünün üretimi başlatıldı. Kestane ağaçlarında gal denilen şişkinlikler oluşturmak suretiyle, ağaçlarda meyve oluşumunu ve beraberinde arıcılık faaliyetlerini de olumsuz etkileyerek yöre için ayrı önemi olan kestane balı üretimini engelleyen bu zararlı böcek türüyle ilgili, 2024 yılında yapılan mücadelede başarılı sonuçlar alarak aynı bölgede toplanan 80 bin adet gallerden üretilen yararlı böceklerin, bu yılda Düzce ilindeki kestane ormanlarına salınacağı bildirildi.

Bu kapsamda Bolu ve Bursa Orman Zararlılarıyla Mücadele laboratuvarlarında üretilen 5 bin adet "Torymus Sinensis", Düzce Valisi Selçuk Aslan’ında katılımıyla Merkez ilçe Fındıklı Aksu köyünde bulunan Düzce Bal Üretim Ormanına bırakıldı.