Bu yıl 53.’sü düzenlenen Uluslararası Sultanhisar Atça Nysa Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali’nin ikinci gününde gerçekleştirilen geri dönüşüm defilesinde minikler boy gösterdi, gecenin sonunda sahne alan sanatçı Efe Dumancı ise vatandaşları şarkılarıyla coşturdu.

Sultanhisar Atça Nysa Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali 53. kez coşkuya sahne olurken, festivalin ikinci günü de coşkulu geçti. Nysa Zerafet Güzeli ve Çilek Güzeli yarışmaları ile binlerce genç kızın heyecanla beklediği festivalde miniklerin hazırladığı kıyafetler ile düzenlenen ‘Geri Dönüşüm’ defilesi, izleyenlerden tam not aldı. Geri dönüşüm malzemelerinden tasarladıkları kıyafetleri giyen minikler, manken gibi podyumda yürüyerek hünerlerini ve kıyafetlerini sergiledi. Defilenin ve halkoyunları gösterilerinin ardından ise Efe Dumancı sahne aldı. Enerjisi ve sevilen şarkılardan oluşan repertuvarı ile misafirleri coşturan Dumancı, unutulmaz bir akşam yaşattı.

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, herkesi festivale davet ederken, konu ile ilgili Sultanhisar Belediyesi’nden yapılan açıklamada "53. Uluslararası Sultanhisar Atça Nysa Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivalimizin Sultanhisar etkinlikleri Perşembe akşamı programında, minik öğrencilerden oluşan geri dönüşüm defilesi ve halkoyunları gösterilerinin ardından Efe Dumancı sahne aldı" ifadeleri yer aldı.