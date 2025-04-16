Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Dünya Sanat Gününe özel sergi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri, Dünya Sanat Günü dolayısıyla sanat dolu çalışmalarını sergilemek üzere AVM’de bir sergi düzenledi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu’nun öncülüğünde gerçekleştirilen sergide, genç sanatçıların özgün eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. 15-20 Nisan tarihleri arasında AVM’nin 2. katında gün boyu ziyaret edilebilecek sergi, sanatı üniversite sınırlarının ötesine taşıyarak halkla buluşturdu.

Sergide yer alan eserler, öğrencilerin dünyalarını ve sanatsal bakış açılarını yansıtıyor. Etkinlik, Erzincan’da sanatın görünürlüğünü artırmayı ve genç sanatçıları desteklemeyi amaçlıyor. Dünya Sanat Günü vesilesiyle gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, sanata ve sanatçıya verilen önemin altını bir kez daha çizdi.