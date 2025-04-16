Aydıntepe Çok Programlı Anadolu Lisesi Havacılık Kulübü öğrencileri, model uçak öğretmeni Selçuk Yüncü koordinasyonunda, Veysel Efendi Ortaokulu’nda özel eğitim öğrencileriyle buluşarak "Havacılığa İlk Adım" etkinliği düzenledi.

Etkinliğe, jandarma ve emniyet ekipleri de katılarak öğrencilere destek verdiler. Bayburt İmam Hatip Lisesi roket takımı ise roket gösterileriyle günü renklendirdi.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman ve Türk Hava Kurumu Erzurum Şube Başkanlığı temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte, Havacılık Kulübü öğrencilere model uçak sertifikalarını takdim etti.

Vali Mustafa Eldivan, ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen etkinlikte emeği geçen personele ve kulüp öğrencilerine teşekkür etti.