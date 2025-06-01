Bayburt Müftülüğü 4-6 Yaş Kur’an kurslarında okuyan minik öğrenciler, karne sevinci yaşadı.

Ekrem Naile Seyhan ve Terzi Hacı Mustafa Efendi 4-6 Yaş Kur’an kursunda düzenlenen karne törenine katılan İl Müftüsü Bayram Danacı, minik öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Karne töreninde konuşan Müftü Danacı, 4-6 yaş Kur’an kurslarının önemine vurgu yaparak, kurslarda eğitim-öğretim gören her bir öğrencinin erken yaşta İslam dininin değerlerini, İslam’ın temel kaynağı Kur’an-ı Kerim’i ve peygamberin örnek ahlakını öğrenerek sağlıklı bir din ve ahlak gelişimi göstereceklerini belirtti.

4-6 Yaş Kur’an kurslarının Bayburt halkı tarafından ilgiyle karşılandığını ifade eden Danacı, çocuklarını 4-6 yaş Kur’an kurslarına gönderen velileri tebrik ederek, Kur’an kursu öğreticilerine ve destek personeline hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Karne törenine İl Müftüsü Bayram Danacı’nın eşi Aslı Danacı, Müftü Yardımcısı Nurettin Akgül, Kur’an kursu öğreticileri ve veliler katıldı.