Bayburt Mesleki Eğitim Merkezi’nde, mezuniyet heyecanı yaşandı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Mesleki ve Teknik Eğitim Politikası Belgesi kapsamında mesleki eğitimin tanıtılması ve geliştirilmesi amacı ile Bayburt Mesleki Eğitim Merkezi tarafından sene sonu mezuniyet programı düzenlendi. Mesleki Eğitim Merkezi Sosyal Etkinlikler Kurulu tarafından organize edilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Okul Müdürü Zeynep Doğan tarafından günün anlam ve önemini belirten açılış konuşması yapıldı. Okul ve sınıf sunuları, bayrak ve flama devir teslimi, diploma töreni, kep atma ve pasta kesimi ile sona eren törene, Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Aktaş, Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları, Gençlik Merkezi Müdürü Gökhan Köseoğlu, eğitim hizmeti kolunda faaliyet gösteren sendikaların temsilcileri, veliler ve öğrenciler katılım sağladı.