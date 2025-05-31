Kastamonu Üniversitesi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde 4 bini aşkın öğrenci kep attı.

Kastamonu Üniversitesi’nde 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Emin Baydil Spor Sahası’nda gerçekleşti. Törende dört binden fazla öğrenci, Kastamonu Üniversitesi’nden mezun olmanın gururunu yaşadı. Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’ın ev sahipliğinde düzenlenen törene, Vali Meftun Dallı, Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Atalan, Prof. Dr. Ömer Küçük ve Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Mezuniyet töreni, üniversitenin bando takımının geçişiyle başladı. Tören, mezun olan öğrencilerin kortej yürüyüşünün ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Protokol konuşmalarından önce Kastamonu Üniversitesi birincisi Eğitim Fakültesi mezunu Hilal Bildik kürsüye çıkarak konuşma yaptı. Konuşmasının ardından Bildik, ismini mezuniyet yaş kütüğüne çaktı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ise Kastamonu Üniversitesi’nin genç bir üniversite olmasına rağmen önemli başarılara imza attığını ve bu başarılara her geçen gün yenilerini ekleyen bir yükseköğretim kurumu olduğunu söyledi. Rektör Topal, ayrıca Kastamonu Üniversitesi’nin nicelikten çok kaliteyi öncelikli hale getirdiğini belirterek, "Üniversitemiz, sayıyı, miktarı esas alan büyümenin ötesine geçerek kaliteyi önceleyen bir vizyonla hareket etmekte; yetkin akademik kadrosu, öğrenci odaklı yaklaşımı ve topluma katkı sağlayan projeleriyle ülke içinde ve dışında saygınlık kazanmaktadır. Üniversitemiz, bölgesel kalkınmanın yanı sıra küresel düzeyde etkin bir yükseköğretim kurumu olma hedefine emin adımlarla yürümektedir" diye konuştu.

Akademisyenlerin öğrencileri büyük bir gayret ve özenle yetiştirerek bugünlere getirdiğini hatırlatan Rektör Topal, öğrencilere eğitim sürecinde özverili ve nitelikli katkılarından dolayı akademisyenlere teşekkür etti.

Rektör Topal, bu mezuniyetin öğrencilerin hayatlarında bir son olmadığını, aksine yeni bir başlangıç olduğunu hatırlatarak, "Nerede olursanız olun, hangi işle meşgul olursanız olun hakkı, adaleti, barışı, huzuru, sevgiyi, kardeşliği, yardımlaşmayı ve paylaşmayı müdafaa etmekten asla geri durmayın. Mazlumların, mahzunların, yalnızların ve kimsesizlerin yüreğine umut ve merhamet aşılayın. Kadim medeniyetimizden aldığınız ilhamla gittiğiniz her yeri güzelleştirin, dokunduğunuz her insana değer katın. Çünkü sizler, inanmış insanların dünyayı değiştirebileceği düsturunu benimseyen bir medeniyetin mensuplarısınız. Tekrar hatırlatmak isterim ki; elinizdeki en güçlü silah, inançtır. İnanarak, azimle ve cesaretle çalıştığınız sürece, aşamayacağınız hiçbir zorluk yoktur" şeklinde konuştu.

Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci de Türkiye’nin bilim alanında büyük gelişmeler yaşandığını belirterek, Kastamonu Üniversitesi’nin bu başarıda katkısının büyük olduğunu vurguladı.

Programın devamında Kastamonu Üniversitesi’ni derece ile bitiren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Vali Meftun Dallı, okul birincisi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunu Hilal Bildik’e birincilik ödülünü verdi. Okul ikincisi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları bölümü mezunu Şeyma Şefika Altuğ’a ödülünü Milletvekili Serap Ekmekci takdim etti. Üçüncülük ödülü ise Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal tarafından Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü mezunu Emine Fatmanur Gemli’ye verildi.

Kep atma töreninin ardından program, konserlerle devam etti. Öğrenciler, Sertan Özer ve Murat Mermerci’nin şarkılarıyla yılların yorgunluğunu atarken, DJ Chive ile mezuniyet coşkusu doruğa çıktı.