Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından "Hareket ve Antrenman" temalı Poster Bildiri Sunumu gerçekleştirildi.

Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 4. sınıf öğrencileri tarafından 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Araştırma Projesi Dersi kapsamında hazırlanan poster sunumu yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Açılışa KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sefa Lök, Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ziyaeddin Kırboğa, Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yücel Makaracı, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Melek Makaracı, üniversite personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlik kapsamında öğrenciler, bilimsel araştırma sürecini doğrudan deneyimleme fırsatı buldu. Merak duygusuyla başlayan, hipotez geliştirmekten veri toplamaya, analiz yapmaktan sonuçları yorumlamaya kadar geçen süreci kapsayan toplam 26 özgün bilimsel çalışma, poster sunumlarıyla sergilendi.

Açılışta konuşan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, öğrencilerin hazırladığı çalışmaların her birinin birer AR-GE ürünü olduğunu belirterek, "Sevgili öğrencilerimiz, araştırmalar sonucunda hazırlamış olduğunuz birbirinden değerli poster sunumlarının aslında her biri bir AR-GE çalışması olmuş. Hepinizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Ayrıca sizlerin hazırlamış olduğu el emeği göz nuru çalışmalarınızın bugün burada sergilenmesinde emeği geçen başta Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Sefa Lök hocamıza ve tüm öğretim elemanlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Açılışın ardından Rektör Gavgalı, posterleri tek tek inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı. Poster sunumları, jüri üyeleri Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Yücel Makaracı, Doç. Dr. Kazım Nas, Dr. Öğretim Üyesi Melek Makaracı ve Dr. Öğretim Üyesi Ömer Pamuk tarafından bilimsel yöntem ve istatistiki analizler doğrultusunda değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonucunda, "Sporcularda Dehidrasyonun Dayanıklılık Performansındaki Etkileri" başlıklı çalışmalarıyla Tuğba Kuşçu, Nefise Karabacak, Aybüke Akkoç ve Kardelen Sönmez, "En İyi Bildiri" ödülüne layık görüldü. Öğrencilere ödül belgeleri Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı tarafından takdim edildi.