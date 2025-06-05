Karaman’da Kurban Bayramı öncesinde denetimler arttırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı resmi ve sivil polis ekiplerince bayram öncesi kent genelinde güvenlik ve asayişinin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik şok uygulamalar yapıldı. Şehrin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda araçlar durduruldu. Eş zamanlı yüzlerce araç ve şahıs sorgulandı. Uygulamalarda 1 ruhsatsız tabanca ile kesici alet ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekiplerin şehirde huzur ve güvenliği sağlamak için kararlı bir şekilde görevini sürdürdüğü vurgulandı.