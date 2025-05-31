Okul Sporları Atletizm Gençler Final Yarışmasında Bilecikli sporcu Abdülkerim Akdaş, kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Sivas’ta düzenlenen Okul Sporları Atletizm Gençler Final Yarışması’nda ’Gülle Atma’ kategorisinde Söğüt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdülkerim Akdaş büyük bir başarıya imza attı. Başarılı sporcuyu, Söğüt Kaymakam Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Söğüt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Arif Yavuz, Antrenörü Sercan Ocak ve Söğüt Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Fatih Alkan ile ailesi ve öğretmenleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Söğüt Kaymakam Ömer Faruk Tuncer gençlerin spor alanında teşvik edilmesinin önemine vurgu yaparak, Akdaş’ın elde ettiği başarının hem ilçe hem de okul için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Sporcuya bundan sonraki müsabakalarda başarılar dilendi.