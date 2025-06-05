Trabzon’da aniden bastıran sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketi nedeniyle Bayburt Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekipleri, destek ekip olarak afet bölgesine gönderildi.

Yağışlardan etkilenen bölgelere sevk edilen ekipler, iş makineleriyle kritik müdahaleler yaparak çalışmalarını sürdürürken, Bayburt AFAD personeli de arama kurtarma çalışmalarına drone ile destek verdi. Çalışmaların aralıksız devam ettiği kentte, Bayburt destek AFAD gönüllülerince su basan ev ve iş yerleri temizlendi.