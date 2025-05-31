Bayburt Valisi Mustafa Eldivan eşi Meltem Eldivan ile birlikte Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek merkez sakinleriyle bir araya geldi.

Engelli bireylerin toplumsal hayata aktif katılımını desteklemenin önemine dikkat çeken Vali Eldivan, devletin her zaman özel bireylerin yanında olduğunu vurgulayarak, onların mutluluğu için yürütülen hizmetlerin artarak devam edeceğini ve engellerin sevgiyle aşılabileceğini ifade etti.

Ziyaret kapsamında bireylerin talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Vali Eldivan, merkezde sunulan hizmetlere ilişkin yetkililerden de bilgi aldı.

Vali Eldivan, merkez personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.