DÜZCE(İHA) – Milli atıcımız Yusuf Dikeç, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde yapımı devam eden havalı silahlar atış poligonunu inceledi.

Kaynaşlı’da yapımı süren Havalı Silahlar Atış Poligonu, önemli isimleri ağırladı. Tesisi, 2024 Paris Olimpiyatları İkincisi Milli atıcımız Yusuf Dikeç, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Genel Sekreteri Tolga Vural ile Federasyon Antrenörü Osman Erdinç Bilgili birlikte inceledi. İncelemede tesisin teknik altyapısı, hedeflenen sporcu kapasitesi ve bölge sporuna kazandıracağı katkılar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Poligonun kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.