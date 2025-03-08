Mersin Yenişehir Belediyesinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Dünden Bugüne Kadın kostümlü defilesi düzenlendi. Defilede taş devrinden günümüze kadınların gücü, başarıları ve mücadelelerine dikkat çekildi. Oyuncu Doğa Bekleriz’in organizasyonunda gerçekleşen ve büyük beğeni toplayan defile, güçlü kadın imajını pekiştiren mesajlar vererek farkındalık yarattı.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde oyuncu-sunucu Doğa Bekleriz ve organizatör Sultan Bozkuş’un organizasyonunda gerçekleşen defilede Emine Üzük’ün tasarladığı kostümleri giyen 38 kadın sahne aldı. Defile öncesinde Beyaz Melekler Ritim Grubu da müzik dinletisi sunarak, geceye renk kattı. Mersinlilerin yoğun ilgi gösterdiği defilede sahneye çıkan kadınlar, her dönemin karakteristik özelliklerini yansıtan kostümleriyle izleyicileri zaman yolculuğuna çıkardı. Doğa Bekleriz’in sunuculuğunda zengin bir görsel anlatım ve müzikalle sahnelenen defilede kadınların toplumsal yaşamda üstlendiği roller bir kez daha hatırlatıldı. Defilede kadınların tarih boyunca güçlü ve başarılı oldukları vurgulandı.

Defile hazırlıklarına aylar öncesinden başladıklarını ve defilede yer alan kadınların sahne deneyimi olmadığını ifade eden Doğa Bekleriz, amaçlarını şu şekilde anlattı:

Mersin Yenişehir Belediyesinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Dünden Bugüne Kadın kostümlü defilesi düzenlendi. Defilede taş devrinden günümüze kadınların gücü, başarıları ve mücadelelerine dikkat çekildi. Oyuncu Doğa Bekleriz’in organizasyonunda gerçekleşen ve büyük beğeni toplayan defile, güçlü kadın imajını pekiştiren mesajlar vererek farkındalık yarattı.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde oyuncu-sunucu Doğa Bekleriz ve organizatör Sultan Bozkuş’un organizasyonunda gerçekleşen defilede Emine Üzük’ün tasarladığı kostümleri giyen 38 kadın sahne aldı. Defile öncesinde Beyaz Melekler Ritim Grubu da müzik dinletisi sunarak, geceye renk kattı. Mersinlilerin yoğun ilgi gösterdiği defilede sahneye çıkan kadınlar, her dönemin karakteristik özelliklerini yansıtan kostümleriyle izleyicileri zaman yolculuğuna çıkardı. Doğa Bekleriz’in sunuculuğunda zengin bir görsel anlatım ve müzikalle sahnelenen defilede kadınların toplumsal yaşamda üstlendiği roller bir kez daha hatırlatıldı. Defilede kadınların tarih boyunca güçlü ve başarılı oldukları vurgulandı.

Defile hazırlıklarına aylar öncesinden başladıklarını ve defilede yer alan kadınların sahnede deneyimi olmadığını belirten Doğa Bekleriz amaçlarını şu şekilde anlattı: "Kadınlar, tarih boyunca güçlüydü ve hep güçlü olmaya devam edecekler. Ancak günümüzde kadınların sürekli yardıma muhtaç gösterilme gibi söylemler, kadınların gücünü gölgeliyor. Bu etkinlikle, kadınların tarih boyunca kazandıkları başarıları ve verdikleri mücadeleyi bir kez daha hatırlatmak istedik."

Etkinliğin sadece bir defile değil, aynı zamanda kadınların gücünü, direncini ve tarihsel başarılarını bir kez daha gözler önüne seren bir farkındalık hareketi olduğunu vurgulayan Doğa Bekleriz, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit başta olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür etti.