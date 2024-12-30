Antalya’da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın apartman sakinlerini ayağa kaldırırken, 4. Katta yaşlılık sebebiyle yangın sırasında aşağı inemeyen yaşlı kadını itfaiye erinin kendi oksijen maskesini vererek binadan çıkartması dikkati çekti.

Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, apartman sakinlerini paniğe sevk etti. Saat 14.00 sularında bodrum katından yükselen dumanları fark eden bir apartman sakini, komşularını uyararak hızlı bir şekilde tahliye çağrısında bulundu. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erinden örnek davranış

Yangın sırasında, apartmanın 4. katında yalnız yaşayan ve yangının çıktığından haberdar olmayan yaşlı bir kadın, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir itfaiye eri tarafından kurtarıldı. Duyarlı itfaiye eri, yaşlı kadının dumandan etkilenmemesi için kendi oksijen maskesini takarak onu güvenli bir şekilde tahliye etti.

“Yanıyoruz diye bağırdım”

Yangını fark edip apartman sakinlerini uyaran Sevgi Cengiz, yaşananları şu sözlerle aktardı: “Ben aşağı indiğimde baktım ki duman çıkıyor. Kömürlükten geldiğini anladım ve yukarıya bağırdım, ‘Yanıyoruz, çıkın dışarı’ diye. Sonrasında komşumuz itfaiyeyi aradı. İtfaiye ekipleri hızlıca gelip yangını söndürdü.”

Kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak apartman sakinlerini rahatlattı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.