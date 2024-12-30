Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde düzenlenen eğitimler, sanata olan ilgiyi artırıyor ve katılımcılara yeni kariyer kapılarını aralıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin SAMEK bünyesinde eğitim sunduğu Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi katılımcılara ilham veriyor, içlerinde sanatçı ruhu ortaya çıkarıyor.

Birçok farklı alanda gerçekleştirilen eğitimler arasında “vitray” sanatıyla ilgili yürütülen çalışmalar büyük ilgi görüyor.

Geleneksel sanat dalında renkler ve ışığın buluşması ve cam parçalarıyla bütünleşmesiyle ortaya benzersiz sanat eserleri çıkıyor. Bu dalda uzmanlaşan kursiyerler, alanında yetkin eğitmenlerin aktarımları sayesinde işin ustası olma yolunda önemli adımlar atıyor.

30 yıldır vitray sanatıyla ilgilenen ve eğitim veren Tuba Tünay, “Vitray sanatı, Osmanlı’da “revzen” olarak bilinen eski bir el sanatıdır. Buradaki öğrencilerimiz cam kesimiyle başlayıp şu anda mozaik ve tiffany vitray çalışmalarına adım atmış durumdalar. Atölyemiz, keyifli ve verimli bir ortam sunuyor.Herkes birbirinden ilham alarak güzel eserler ortaya çıkarıyor” dedi.

Sakarya Üniversitesi Sanat Tarihi öğrencisi olan Gülnur Karakaş, “Vitray, uzun zamandır ilgimi çeken bir sanat dalıydı. Kurs açıldığını duyduğum anda arkadaşım ile birliktekayıt oldum. İlk önce cam kesimiyle başladık. Şimdi ise mozaik vitray çalışmalarıyla devam ediyoruz. Ortam çok güzel. Daha önce üç yıl ebru sanatı kursuna katıldım. Yeni şeyler öğrenmek insanın düşünme biçimini geliştiriyor ve yaratıcılığımı geliştirmeme yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.