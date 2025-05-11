Düzce Üniversitesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştiren DüFest 2025 Öğrenci Festivali, üniversite yönetimini, akademisyenlerini ve öğrencileri bir araya getirdi.

Bilimsel ve kültürel etkinliklerden, sportif aktivitelere, yarışmalardan konserlere ev sahipliği yapan DÜFest 2025 Öğrenci Festivali, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen Açılış Töreni ile başladı.

Açılışa, Düzce Vali Yardımcısı Furkan Alpay, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. Ali Öztürk, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk açılış konuşmasında, DÜFest’in yaklaşan final sınavları öncesinde öğrencilere moral kaynağı olacağını dile getirdi. Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Topluluğu ile Kültür Sanat ve Dans Topluluğu’nun gösterileri ilgi ve beğeniyle izlendi.

Festivalin en dinamik yönünü oluşturan sportif faaliyetler masa tenisi ve ayak tenisi Düzce Üniversitesi Spor Salonu’nda düzenlenirken, futbol turnuvaları ise Düzce Üniversitesi Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği turnuvalarda, dostluk ve rekabet bir arada yaşandı.

Gün boyu süren DÜFest Panayırı ve Geleneksel Türk Okçuluğu gösterilerinin kültürel zenginlik kattığı DÜFest 2025’te düzenlenen Colorfest, katılımcılara renkli ve unutulmaz anlar yaşattı.

Düzce Üniversitesi öğrenci konserleriyle devam eden programda, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Orkestrası ise dinleyicilere müzikle dolu güzel bir bahar akşamı sundu.

Programda DJ Ali Hakan Eren coşkuyu sahneye taşırken, günün finali sevilen sanatçı Ogün Sanlısoy’un konseriyle yapıldı. Birbirinden değerli şarkılarını seslendiren Ogün Sanlısoy, başarılı bir sahne performansı sergileyerek Düzce Üniversitesi öğrencilerine unutamayacakları bir gece yaşattı. Konser sonunda Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Ogün Sanlısoy’a teşekkür ederek çiçek takdim etti.

DÜFest 2025’in ilk günü; bilim, sanat, spor ve eğlenceyi bir araya getiren dolu dolu programıyla unutulmaz bir başlangıca sahne oldu.