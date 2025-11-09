Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajında, "Atatürk, yalnızca milletimizin bağımsızlık mücadelesine önderlik etmiş bir lider değil aynı zamanda çağının ötesinde düşünen bir vizyonerdir; ülkemize yön vermiştir" dedi.

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 87’nci yılında saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Atatürk, milletimizin bağımsızlık mücadelesine önderlik etmiş, yalnızca bir lider değil; aynı zamanda çağının ötesinde düşünen bir vizyoner olarak ülkemize yön vermiştir. Onun ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyet, bizlere bıraktığı en kıymetli emanettir. Bizler, iş dünyasının temsilcileri olarak, Atatürk’ün çizdiği çağdaş, üretken ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmayı, ulvi bir görev olarak görüyoruz. Ekonomide, sanayide, ticarette ve eğitimde onun ilke ve inkılaplarından ilham alıyoruz; bu düsturla ülkemizi daha ileriye taşımak için kararlılıkla üretmeye devam edeceğiz. Atatürk’ün mirası; akıl, bilim, üretim ve birliktir. Bu değerlere sahip çıktıkça ülkemiz, onun gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkacaktır. Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatanları uğruna canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz"