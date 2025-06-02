Dahiliye Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, sigara içiminin genel olarak azalmasına rağmen, gençler ve kadınlar arasında tütün ve nikotin kullanımının arttığını, özellikle e-sigara ve nargile kullanımının denetlenemez boyutlara ulaştığını söyledi. Dr. Dinççağ, "Nargile ve e-sigara, sigaradan daha zararlıdır. Cazip, aromalarla zenginleştirilmiş ürünlerin aslında bir tehlikeyi gizlemek amacı olduğu ve bu konuda toplumu aydınlatmak ve farkındalık oluşturmak gibi bir görevimiz olduğu unutulmamalıdır" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), 1987 yılından bu yana kutlanan Dünya Sigarasız Günü’nün bu yılki temasının "Sigara için cazip olanları maskelemek, tütün üreticisinin taktiklerini göstermek" olduğunu belirten Dr. Dinççağ "Sigara üreticileri toplumun sigara tüketimini artırabilmek için cazip, yeni tatlar ile gençleri yanıltarak, sigara tüketimini artırdıkları, bu amaçla taktikler geliştirdikleri için bu yıl bu yanıltıcı taktikleri topluma anlatmak ve ikaz etmek amaçlanmıştır. 600 bin ağaç kesiliyor, 84 milyon ton karbondioksit salınıyor. Tütünün çevre için de önemli bir kirletici olduğu, 600 bin ağaç kesildiği, 84 milyon ton karbondioksit salındığı, 22 milyon ton su kullanıldığına dikkat çekilmektedir. Her bir adımda en az 5-10 sigara izmariti atıldığı gözlenmektedir. Yılda 8 milyon insanın sigara yüzünden hayatını kaybettiği, 7 milyon aktif sigara kullanan olduğu, 1 milyon insanın pasif sigara içicisi olduğu tahmin edilmektedir" diye konuştu.

"Sigara nedeniyle toplam global ekonomik kayıp yılda 1.4 trilyon dolar sağlık gideri"

Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Dinççağ şunları söyledi:

"Sigara içmeyenlerin ömrünün içenlere göre 10 yıl daha fazla olduğu araştırmalarda saptanmıştır. Sigara içenlerde yüzde 15 kalp damar hastalıklarından ölüm, yüzde 24 kansere yakalanma, yüzde 45 solunum yolu hastalıklarına uğrama riski bilinmektedir. Tütün endüstrisi her yıl 8 milyar dolar sigara tüketiminin teşviki için reklamlara para harcamaktadır. Sigara nedeniyle toplam global ekonomik kayıp yılda 1.4 trilyon dolar sağlık gideridir. E-sigara içenlerin hızla arttığı, özellikle okul çocuklarında ciddi sağlık sorunlarına yol açan bu nikotin ürününün içilmemesi için farkındalık oluşturmalıyız."