Kartepe Turizm Derneği ve Maşukiye Muhtarlığı öncülüğünde hazırlanan, Mesude Çetinbaş’ın kaleme aldığı "Türkiye’de Bir Çerkes Köyü Maşukiye" kitabının tanıtım günü yoğun katılımla gerçekleşti. Maşukiye’nin köklü tarihini ve kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan eser, bölgenin sosyokültürel geçmişine ışık tutuyor.

Kartepe Turizm Derneği ve Maşukiye Muhtarlığının öncülüğünde hazırlanan ve Yazar Mesude Çetinbaş tarafından yazılan "Türkiye’de Bir Çerkes Köyü Maşukiye" kitabının tanıtım günü gerçekleşti. Maşukiye Mahalle Konağı’nda gerçekleştirilen tanıtıma Kocaeli Valis İlhami Aktaş, Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Turizm Dernek Başkanı Kamil Öçbe, Maşukiye Mahalle Muhtarı Kemal Mut, Uzuntarla Adige Kültür Derneği Başkanı Sedat Yenişen ve Kocaeli Kafkas Kültür Derneği Başkanı İbrahim Uygun, Ketenciler Çerkes Derneği Başkanı Birgül Özkanlı, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Maşukiye’nin tarihini, köyün kuruluşundan günümüze uzanan süreci konu alan kitapta, bölge halkının ve yerel kültüre ilgi duyanların bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

"Eserimiz gelecek nesillere kültürel miras niteliğindedir"

Kitapla ilgili konuşan Yazar Mesude Çetinbaş, "Kuruluşundan günümüze Maşukiyemizin kitabını kaleme aldık ve güzel Kartepemizin kültür turizmine, gençlerimizin kütüphanelerine katkıda bulunduk. 1863 yılında Kafkasya’nın Soçi bölgesinden gelen Vubuk-Çerkes aileleri tarafından, Osmanlı Devleti’nin İzmit Sancağı Derbent birimi altında kurulan köy, ismini dönemin İzmit Mutasarrıfı Maşuk Paşa’dan almaktadır. Halkın alana ilk yerleştiğinde konuştuğu Vubuk dili, günümüzde artık kaybolmuş diller arasında yer almaktadır. Türkiye’nin önemli turizm beldelerinden biri olan Maşukiye’nin kuruluş tarihini, kurucu aile Voçibalar ile birlikte köye yerleşen diğer ailelerin hikâyelerini; Osmanlı Sarayı ile olan yakın ilişkilerini ve akrabalık bağlarını; hanımların süt anneliklerini; Batumlu ailelerin köye ilk yerleşim süreçlerini ve nedenlerini; Karadeniz Bölgesi’nden Maşukiye’ye yapılan göçleri; köyün Cumhuriyet dönemindeki kalkınma çabalarına katkılarını; köylülerin turizme öncülük eden rollerini ve sosyo-kültürel yaşamlarını bu monografik eserde bulabilirsiniz. Hane ve nüfus sayısı az olmasına rağmen köy, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda şehitler vermiş, Hasan Atakan Paşa gibi generaller, kadın subaylar, doktorlar, bilim insanları ve iş insanları yetiştirmiştir. Türkiye’nin ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan ve pek çok önemli şahsiyetler Maşukiye’den çıkmıştır. Belgelere ve kaynak kişilere dayanarak hazırladığımız bu bilimsel eserimiz gelecek nesillere kültürel miras niteliğindedir. İki senelik çalışmanın ürünü olan bu kitabı yazmak için yüz yüze görüşmeler yaptığımız kaynak kişilere çok teşekkür ediyorum." dedi.

"Eserin sadece gelecek nesillere değil bugün bizlere de anlatılması çok değerli"

Vali Aktaş ise "Doğa cenneti köyümüzde kültürel geçmişinin de öğrenilmesi, bunun sadece gelecek nesillere değil bugün bizlere de anlatılması çok değerli. Bizlere de geçmişiyle ilgili bilgilendirmesini yapacak olan bu eserin kaleme alınmasından baskısına kadar emeği geçen herkese ve tabii ki başta yazarı Mesude Çetinbaş hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz. Bu tür çalışmalar bizim geçmişte olan bağlarımızı güçlendirip geleceğe daha güvende bakmamız ve gelecekte atacağımız adımların hem sağlam hem de bilinçli olarak atılmasında fevkalade faydası var." şeklinde konuştu.

"O güzel tarihi kaydetmemek en büyük eksik olurdu"

Herkese teşekkür eden Başkan Kocaman, "Kartepe gelişiyor. Kartepe güçleniyor. Kartepe’nin çok değerli markaları var. Kartepe, Türkiye’nin en kıymetli turizm bölgelerinden, doğa merkezlerinden bir tanesi. Kartepe’nin içerisinde de çok değerli markalar var. İlçemiz, bölgemiz, beldemiz bu kadar güçlenirken, bugünlere nasıl geldiğimizi, geçmişimizi, tarihimizi, kültürümüzü, o zorlukları, o yaşanan sıkıntıları, o göçleri anlatmamak, onları kayıt altına almamak, onları şanlı ve geçmiş, o güzel tarihi kaydetmemek en büyük eksik olurdu bence. O yüzden Mesude ablama, çok teşekkür ediyorum, çok kıymetli bir iş yapıyor. Elbette bu işi tek başına yapmıyor ablamı destekleyen, ona güç veren, bilgi veren, onun yanında olan birçok insan var. Biz zaten onun yanında olmak zorundayız. O başka bir tarafı işin. Ama gönlüyle, yüreğiyle ablamı destekleyen, bugün burada olan, bu programa katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Çerkes ve Kafkas müzikleri eşliğinde oyunlar oynandı ve yazar okuyucuları için kitabını imzaladı.