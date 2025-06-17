İran-İsrail savaşında beşinci gününe girilirken gerilimin boyutu büyümeye devam ederken Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Ağca, İran-İsrail savaşını değerlendirdi.İSTANBUL (İGFA) - Dr. Fehmi Ağca, İsrail hava kuvvetlerinin İran’a düzenlediği ilk gece taarruzlarında üst düzey askeri liderlerin öldürülmesinin, İran’ın askeri liderliğinde geçici bir zafiyet oluşturabileceğini söyledi. İran’ın hiyerarşik yapısı sayesinde 48 saat içinde yapılan atamalarla bu açığın kapatıldığını vurgulayan Dr. Ağca, nükleer bilim insanlarına yönelik suikastların ise İran’ın nükleer programında kısa vadeli gecikmelere yol açabileceğini belirterek, İran’ın bilimsel altyapısının genç bilim adamlarıyla bu kaybı telafi edebileceğini söyledi.

SALDIRILAR REJİME DESTEĞİ ARTIRIYOR

İsrail’in siyasi liderleri hedef almaktan kaçınmasının, İran rejimini değiştirme niyeti olmadığını gösterdiğini belirten Ağca, askeri veya siyasi liderlere yönelik suikastların İran halkında rejime desteği artıracağını vurguladı.

İsrail’in saldırılarının ardındaki temel motivasyonun, İran’ın nükleer silah geliştirme kapasitesini yok etme kararlılığı olduğunu ifade eden Ağca, bu tehdidin İsrail’in bekası için en büyük risk olduğunu söyledi. ABD, İngiltere ve Almanya gibi Batılı güçlerin İsrail’e silah ve istihbarat desteği sağladığını, İsrail’in 200 uçakla gerçekleştirdiği ilk taarruzun yüksek operasyonel kapasitesini ortaya koyduğunu belirtti.

İRAN’IN KARŞI İSTİHBARAT ZAFİYETİ

İsrail’in MOSSAD istihbarat örgütünün İran içinde güçlü bir ağa sahip olduğunu, buna karşın İran’ın karşı istihbaratta ciddi zafiyetler yaşadığını dile getiren Ağca, üst düzey yöneticilerin ve bilim adamlarının korunmasında yeterli önlemlerin alınmamasını stratejik bir hata olarak değerlendirdi. İran’ın hava savunma sistemlerinin, ABD’nin elektronik harp desteğiyle İsrail tarafından etkisiz hale getirildiğini ekledi.

İRAN’IN TEPKİSİ SINIRLI KALABİLİR

İran’ın İsrail’e vereceği tepkinin, İsrail’in etkin hava savunma sistemi nedeniyle sınırlı olacağını öne süren Ağca, ancak, İran’ın hipersonik füzelerle İsrail’in savunmasını aşarak askeri ve ekonomik hedeflere zarar verebileceğini söyledi. Buna rağmen, İsrail’in bu riski göze aldığına dikkat çeken Ağca, ABD’nin dış politikasında İsrail’in güvenliğinin öncelik olduğunu, bu nedenle uluslararası hukuka aykırı eylemlere rağmen İsrail’e kayıtsız şartsız destek verdiğini ifade etti. Rusya ve Çin’in ise kınama dışında önemli bir tepki göstermeyeceğini, İran’a nükleer programdan vazgeçmesi yönünde telkinde bulunabileceğini belirtti. Küresel bir savaşın istenmediğini vurguladı.

İRAN’IN NÜKLEER PROGRAMI HEDEF

İsrail’in Ortadoğu’daki tüm devletleri tehdit olarak gördüğünü, ancak İran’ın nükleer programı nedeniyle öncelikli hedef olduğunu kaydeden Dr. Fehmi Ağca, “İran nükleer silah kapasitesinden vazgeçerse savaş sona erebilir,” dedi. İran’ın İsrail’in hava kuvvetlerini etkisiz hale getirmesi durumunda ABD’nin araya girerek bir uzlaşma sağlayabileceğini, aksi takdirde ABD’nin İran’ın nükleer altyapısını yok etmek için savaşa fiilen katılabileceğini ifade etti. Bu senaryoda, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma tehdidinin de ortadan kaldırılabileceğini ekledi.