Manisa’nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, Menderes Mahallesi’nde sokak satıcılarına (torbacılara) yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda hedef şahsa ait adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 11 parça halinde 197 içimlik turuncu renkli A4/Peçete sentetik kannabinoid maddesi ve 103 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak, adreste bulunan M.Ö. (25) isimli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.Ö., polisteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.