DÜZCE(İHA) –Düzce’nin Çilimli ilçesinde Kaymakam Furkan Alpay ile Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü vesilesiyle, özel eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi.

21 Mart Down Sendromlular Günü, tüm yurtta olduğu gibi Düzce’de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü vesilesiyle, ilçede özel eğitim alan öğrencilerin bulunduğu İbrahim Hoşver Ortaokulu’nu ziyaret ettiler.

Başkan yılmaz Yıldız, "Bu anlamlı günde, öğrencilerimizin azim ve başarılarıyla gurur duyduk, onların hayatlarına dokunmanın bize verdiği ilhamı paylaştık. Her birimizin daha umutlu yarınlara ulaşması için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.