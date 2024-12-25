Hatay’ın Dörtyol ilçesinde ikincisi düzenlenen kitap fuarı törenle açıldı.

Kitap Fuarının açılışı Dörtyol ilçe merkezinde bulunan Atatürk parkı çok amaçlı salonda törenle yapıldı. Dörtyol Belediyesi tarafından Milli Mücadele’de ilk kurşunun atılışının 106. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 2. Kitap Fuarı açılışı saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başladı. Belediye başkanı Bahadır Amaç yaptığı konuşmada kitapların sonsuz bir kaynak olduğunu belirterek öğrencilere, gençlere gelecekte daha başarılı birer birey olmaları için kitap okumaları gerektiğinin altını çizdi. Başkan Amaç tüm vatandaşları da kitap fuarına davet etti. Kurdele kesimi öncesinde ilçede yaşayan şair ve yazarlar sahneye davet edilerek kendi yazdıkları şiirleri okudular. Ardından 31 Aralık 2024 tarihine kadar açık kalacağı açıklanan kitap fuarının açılışı yapıldı. Açılışa; İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.