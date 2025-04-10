Doğum yardımına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocuklar için verilecek doğum yardımından faydalanabilmek için belirli koşulların bir arada sağlanması gerekiyor.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Doğum Yardımı Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hatırlanacağı gibi dün doğum yardımına ilişkin başvurular başlamıştı. Bugünkü yönetmelik ile resmiyet kazandı.

Yardımdan yararlanabilmek için annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması, ailenin Türkiye'de ikamet etmesi, başvurunun usulüne uygun şekilde ilgili mercilere yapılması ve doğum yardımıyla ilgili işlemlerin sistem üzerinden yürütülmesi şartı aranıyor. Bu şartlar oluşmadan yardım alınması mümkün olmuyor.

???? Doğum yardımı başvuruları başladı.???? Başvurunuzu e-Devlet üzerinden, videoda gösterilen adımları izleyerek yapabilirsiniz.#AileYılı pic.twitter.com/LCUrTTIECc— T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) April 9, 2025

Söz konusu yönetmeliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz